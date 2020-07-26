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14:40   26 Июля 2020
Происшествия

Третье заседание по делу о коррупции с участием Нетаньяху пройдет 6 декабря

Третье заседание по делу о коррупции с участием Нетаньяху пройдет 6 декабря

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом в третий раз. Следующее заседание с участием главы правительства состоится 6 декабря.

Первое слушание по делу о коррупции, фигурантом которого является Нетаньяху, состоялось в конце мая текущего года. Следующее заседание прошло в июле. По его результатам было принято решение о назначении новых слушаний на начало 2021 года. Однако радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ" привела информацию о проведении следующего заседания 6 декабря, пишет РИА Новости.

Сторона обвинения подозревает Нетаньяху в получении крупной взятки от телекоммуникационной группы "Безек". Так, следователи считают, что премьер-министр лоббировал интересы компании в обмен на позитивное отношение к себе.

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Автор: Яна Либерман
#суд #премьер-министр #израиль #нетаньяху

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