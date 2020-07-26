Украинский депутат предположил серию терактов после переговоров Зеленского

Решение украинского президента Владимира Зеленского провести личные переговоры с террористом в Луцке может привести к волне терактов по всей стране. Своим мнением поделился депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

21 июля в центре Луцка был захвачен автобус с пассажирами. Злоумышленник, осуществивший захват, заявил, что может воспользоваться взрывчаткой. На переговоры с террористом вызвался украинский президент лично.

Княжицкий раскритиковал этот поступок Зеленского сообщив, что практически не может припомнить ни одну страну, где президент говорил бы со злоумышленником. Единственным примером был случай с премьером РФ Виктором Черномырдиным. Тогда, после его разговора с чеченским террористом Шамилем Басаевым, в стране началась серия терактов. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".