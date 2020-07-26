Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дегтярев развернул свой автомобиль и вышел к митингующим жителям Хабаровска

Дегтярев развернул свой автомобиль и вышел к митингующим жителям Хабаровска

 Австралийские ученые назвали безопасный для диабетиков мед

Австралийские ученые назвали безопасный для диабетиков мед
Сербский политолог назвал истерикой внешнеполитический курс на ухудшение отношений с РФ

Сербский политолог назвал истерикой внешнеполитический курс на ухудшение отношений с РФ

 Украинский депутат предположил серию терактов после переговоров Зеленского

Украинский депутат предположил серию терактов после переговоров Зеленского
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
Дегтярев развернул свой автомобиль и вышел к митингующим жителям Хабаровска

Дегтярев развернул свой автомобиль и вышел к митингующим жителям Хабаровска

 Австралийские ученые назвали безопасный для диабетиков мед

Австралийские ученые назвали безопасный для диабетиков мед
Сербский политолог назвал истерикой внешнеполитический курс на ухудшение отношений с РФ

Сербский политолог назвал истерикой внешнеполитический курс на ухудшение отношений с РФ

 Украинский депутат предположил серию терактов после переговоров Зеленского

Украинский депутат предположил серию терактов после переговоров Зеленского
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
14:14   26 Июля 2020
Политика

Политолог Захаров заявил об опасности незаконных акций в поддержку Фургала из-за COVID-19

Политолог Захаров заявил об опасности незаконных акций в поддержку Фургала из-за COVID-19

Несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опасны для окружающих на фоне ситуации с COVID-19, заявил политолог Дмитрий Захаров.

Организаторов незаконных акций в Хабаровске необходимо привлечь к штрафным санкциям, а провокаторов — к уголовной ответственности, считает собеседник издания "НьюИнформ". Очередной незаконный митинг в поддержку Фургала прошел 25 июля.

Нарушения со стороны провокаторов могут негативно сказаться на динамике с коронавирусом в регионе, заявил политолог Дмитрий Захаров. Собеседник издания убежден, что незаконные вызовы требуют незамедлительных действий со стороны правоохранительных структур.

"В случае смерти граждан от болезни в пандемию назначать самое строгое наказание", — заявил Захаров.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации покушений и убийств предпринимателей. Президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия отстранил фигуранта дела от обязанностей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#штрафы #хабаровский край #уголовная ответственность #фургал #незаконные митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...