Политолог Захаров заявил об опасности незаконных акций в поддержку Фургала из-за COVID-19

Несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опасны для окружающих на фоне ситуации с COVID-19, заявил политолог Дмитрий Захаров.

Организаторов незаконных акций в Хабаровске необходимо привлечь к штрафным санкциям, а провокаторов — к уголовной ответственности, считает собеседник издания "НьюИнформ". Очередной незаконный митинг в поддержку Фургала прошел 25 июля.

Нарушения со стороны провокаторов могут негативно сказаться на динамике с коронавирусом в регионе, заявил политолог Дмитрий Захаров. Собеседник издания убежден, что незаконные вызовы требуют незамедлительных действий со стороны правоохранительных структур.

"В случае смерти граждан от болезни в пандемию назначать самое строгое наказание", — заявил Захаров.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации покушений и убийств предпринимателей. Президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия отстранил фигуранта дела от обязанностей.