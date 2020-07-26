Австралийские ученые назвали безопасный для диабетиков мед

Специалисты из Квинслендского университета в Австралии проверили мед безжальных пчел и выявили, что он обладает особыми целебными свойствами и может быть полезен при диабете.

Доцент органической химии Квинслендского университета Мэри Флетчер рассказала, что на исследование меда безжальных пчел ученых натолкнули знания австралийских аборигенов, которые давно уже используют его в лечебных целях. Мед безжальных пчел оказывает полезное воздействие на диабетиков, поскольку в нем содержится до 85% трегалозы — редкого вида сахара, обладающего низким гликемическим индексом, сообщается в научном журнале Nature.

Благодаря такому свойству, сахару требуется больше времени, чтобы впитаться в кровоток. Уровень глюкозы в крови при этом не увеличивается, таким образом делая мед безжальных пчел безопасным для употребления. Также содержащаяся в нем трегалоза акариогенна, поэтому такой мед не станет причиной кариеса.