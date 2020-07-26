Дудчак призвал не игнорировать антироссийские санкции Великобритании

Британское правительство собирается ужесточить законодательство, касающееся шпионажа и государственной измены. Власти Соединенного королевства рассчитывают, что таким образом сумеют эффективно противодействовать "угрозам" со стороны РФ и КНР.

Британия предпринимает очередную попытку развязать информационную войну, поэтому подобные "выходки" игнорировать не следует, заявил политолог Александр Дудчак в беседе с журналистами Nation News.

По словам политолога, Лондон принимает санкции по причинам, которые созданы Великобританией. Это ни что иное, как попытки изобрести поводы для борьбы неэкономическими методами в экономической сфере, так как Британия не способна на честную конкуренцию.

"Надо подумать над тем, что ответить Британии в этом случае, просто игнорировать такие выходки было бы неправильно. Надо найти возможности сделать больно британке, которая постоянно гадит", - сказал Дудчак.

Британские законы не окажут влияния на Россию. Москва будет продолжать курс противодействия информационной войне и санкциям со стороны Европы.