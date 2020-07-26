Российский аналог SWIFT поможет выиграть войну с гегемонией доллара

Ближе всех к избавлению от доминирования доллара на мировой арене приблизилась Россия, которая разработала эффективную альтернативу международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Об этом пишет китайское издание Sina, призывая остальные страны последовать тем же путем и найти варианты для самообеспеченности вместо нынешней долларовой зависимости. Эксперты считают, что Система передачи финансовых сообщений (СПФС) успешно защитит РФ от американских санкций. Сейчас же США используют SWIFT в качестве орудия финансового давления, как, например, это было с Ираном.

Необходимо активизировать усилия по реформированию международной валютной системы, переходу к мультивалютной модели, которая исключит гегемонию американской валюты, приводит выводы Sina "ПолитРоссия".