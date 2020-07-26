Валуев назвал бредом заявление Родченкова о секретной допинг-лаборатории СССР

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытается привлечь к себе внимание «сенсационными заявлениями» о якобы существовавшей в СССР секретной плавучей допинг-лаборатории. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Это заявления наших так называемых "переселенцев". Родченков сделал свое дело, и никому сейчас там [в США] не нужен. Это удел всех, кто туда уехал. Он громко возник, его использовали и выбросили на обочину жизни. Он пытается привлечь к себе внимание, как ему кажется, сенсационными заявлениями. Когда понадобится, его снова вытащат, пронафталинят и предъявят миру, — убежден депутат.

Автобиографическая книга господина Родченкова о «развале секретной допинг-империи» России была анонсирована в мае 2020 года. В ней автор повествует о якобы истинных причинах бойкота Олимпийских игр 1984 года Советским Союзом. Он упомянул спрятанную секретную лабораторию на корабле, который держал курс на Лос-Анджелес.

Якобы намеченного руководством СССР пункта прибытия судно так и не достигло, потому как власти США запретили ему заходить в порт. В то же время, американская лаборатория предостерегла, что сможет определять наличие допинга, особенно стероидного происхождения, во время проведения Игр. По заверению Родченкова, советские спортсмены активно прибегали к запрещенным препаратам, поэтому выступления пришлось отменить.

Также в книге говорится, что идея с секретной лабораторией на корабле была успешно опробована на Олимпиаде-1988 в Сеуле, а отвечал за работу лаборатории сам Родченков. Николай Валуев предположил, что новоиспеченный писатель решил разрекламировать свой труд псевдосенсацией.

«О нем все давно забыли. Вот и вспоминает СССР, допинг, пришельцев на Луне, может еще что-то. У всех свой подход, чтобы как -то взбодрить общественность.Чем бредовее звучит идея, тем вероятнее, что ее подхватят. А там, глядишь, и вспомнят о человеке», — заключил Валуев.

Ранее МОК по рекомендации исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировал Олимпийский комитет России за систематические нарушения спортсменами антидопинговых правил, в связи с чем на зимних Играх 2018 сборная была вынуждена выступать под Олимпийским флагом. Санкции объяснили манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории (РУСАДА). Бывший глава лаборатории Григорий Родченков, предположительно проживающий в США с 2016 года, заявил о якобы существовании в России государственной допинг-программы. Его показания легли в основу международных обвинений в адрес РФ.