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13:24   26 Июля 2020
Экономика

Россиянам напомнили о выплате в 15 тысяч рублей на детей до 3 лет

Россиянам напомнили о выплате в 15 тысяч рублей на детей до 3 лет

Семьи с детьми до 3 лет, которые еще не оформляли пособия, смогут рассчитывать сразу на 15 тысяч рублей в августе или сентябре, рассказали сотрудники пенсионного фонда России.

Ежемесячные выплаты в течение трех месяцев на фоне пандемии коронавируса получили миллионы российских граждан, воспитывающих детей.

Те, кто этого еще не сделал, могут подать соответствующую заявку до 1 октября 2020 года и претендовать сразу на 15 тысяч рублей, передает агентство PRIMPRESS.

Для начисления пособия нужно будет направить заявление через личный кабинет на портале госуслуг или сервисе Пенсионного фонда РФ. Дополнительные документы от граждан не понадобятся, добавили представители ПФР.

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Автор: Василий Пименов
#дети #пособие #господдержка

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