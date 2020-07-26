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13:21   26 Июля 2020
Армия

Первая атомная подлодка-носитель беспилотных аппаратов "Посейдон" проходит испытания

Первая атомная подлодка-носитель беспилотных аппаратов "Посейдон" проходит испытания

Беспилотные технологии дошли до подводных аппаратов, среди которых выделяется российский "Посейдон". Для него специально создана атомная подводная лодка — носитель, испытания которой проходят сейчас в России.

Первая атомная подводная лодка, созданная в качестве носителя автономных подводных аппаратов "Посейдон", была спущена на воду в прошлом году. Сегодня, 26 июля, Министерство обороны, как сообщает ТАСС, заявило о начале испытания подлодки совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Экипаж субмарины осваивает использование "Посейдонов" на штатном носителе.

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Автор: Яна Либерман
#испытания #атомная подводная лодка #посейдон

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