Первая атомная подлодка-носитель беспилотных аппаратов "Посейдон" проходит испытания

Беспилотные технологии дошли до подводных аппаратов, среди которых выделяется российский "Посейдон". Для него специально создана атомная подводная лодка — носитель, испытания которой проходят сейчас в России.

Первая атомная подводная лодка, созданная в качестве носителя автономных подводных аппаратов "Посейдон", была спущена на воду в прошлом году. Сегодня, 26 июля, Министерство обороны, как сообщает ТАСС, заявило о начале испытания подлодки совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Экипаж субмарины осваивает использование "Посейдонов" на штатном носителе.