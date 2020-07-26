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16:39   26 Июля 2020
Россия

Военный эксперт объяснил, почему «Циркон» прозвали «убийцей кораблей»

Военный эксперт объяснил, почему «Циркон» прозвали «убийцей кораблей»

Ни одна из существующих в мире систем противовоздушной обороны не способна поразить новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон». Именно поэтому западные СМИ окрестили ее «убийцей кораблей». Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Минобороны РФ об успешном испытании «Циркона».

«Дискуссия была в командовании ВМС США, когда решалась судьба авианосцев. Американцы выяснили, что их авианосец не может препятствовать"Циркону". Они теперь задумались, чем его заменить. Сейчас нет такого оружия, которое бы остановило "Циркон"», — полагает эксперт.

Американские противоракеты SM-3 и SM-6 класса Standard, умеющие перехватывать баллистические цели, в том числе за пределами атмосферы, бессильны перед российским гиперзвуковым оружием, говорит Леонков. Чтобы сбить один «Циркон», понадобится минимум десять новейших американских ракет.

«Цирконы» послужат ВМФ РФ. Ракеты предназначены для новейших кораблей, оснащенных универсальной пусковой установкой (с них же стартуют крылатые ракеты «Гранит», «Оникс» и «Калибр»), а также подлодок. Использовать новейшее оружие можно и с суши — для этого существуют комплексы береговой охраны, рассказал Леонков.

«По традиции, когда у нас делают противокорабельные комплексы, подразумевается, что они будут созданы и в наземном исполнении», — объяснил собеседник издания.

Военный эксперт объяснил, почему «Циркон» на Западе назвали убийцей кораблей

Минобороны РФ сообщило об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» в воскресенье, 26 июля. Испытательные пуски проводились с фрегата «Адмирал Горшков». Первые испытания гиперзвука начались в минувшем декабре. В течение 2020 года комплекс испытают с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М. Принять ракету на вооружение планируется в 2021-2022 годах.

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Автор: Арсений Аскольский
#испытания #циркон #гиперзвуковая ракета

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