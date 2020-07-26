ЛДНР объявили о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля

ЛДНР объявили, что с полуночи на 27 июля начинается бессрочное прекращение огня в Донбассе. Об этом сообщил начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков.

Трехсторонняя контактная группа согласовала 22 июля условия прекращения огня на территории Донбасса как со стороны ВСУ, так и со стороны ЛДНР. В них входит запрет на наступательные действия, диверсионно-разведывательную деятельность, размещение в жилой застройке техники и вооружения, ведение снайперского огня.

За нарушение данных условий перемирия предусматривается дисциплинарная ответственность. Разрешение на ответный огонь может отдавать лишь командование ВСУ и самопровозглашенных республик.