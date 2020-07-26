Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Жадные, как таксисты 70-х». Эксперт раскритиковал провайдеров из-за роста цен

«Жадные, как таксисты 70-х». Эксперт раскритиковал провайдеров из-за роста цен

 Московский врач объяснил отличия между гриппом и коронавирусом

Московский врач объяснил отличия между гриппом и коронавирусом
Россиянам напомнили о выплате в 15 тысяч рублей на детей до 3 лет

Россиянам напомнили о выплате в 15 тысяч рублей на детей до 3 лет

 ЛДНР объявили о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля

ЛДНР объявили о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
«Жадные, как таксисты 70-х». Эксперт раскритиковал провайдеров из-за роста цен

«Жадные, как таксисты 70-х». Эксперт раскритиковал провайдеров из-за роста цен

 Московский врач объяснил отличия между гриппом и коронавирусом

Московский врач объяснил отличия между гриппом и коронавирусом
Россиянам напомнили о выплате в 15 тысяч рублей на детей до 3 лет

Россиянам напомнили о выплате в 15 тысяч рублей на детей до 3 лет

 ЛДНР объявили о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля

ЛДНР объявили о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
12:28   26 Июля 2020
Общество

Московский врач объяснил отличия между гриппом и коронавирусом

Московский врач объяснил отличия между гриппом и коронавирусом

Главные отличия симптомов гриппа от коронавируса перечислил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Резкое повышение температуры до 40 градусов, а также слабость и ломота в теле свидетельствуют о заболевании гриппом. При коронавирусной инфекции у пациентов проявляется отсутствие обоняния и чувства вкуса. Ученые до сих пор до конца не изучили COVID-19, поэтому болезнь может проявлять себя по-разному, в том числе совершенно без симптомов. Об этом эксперт рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#москва #грипп #симптомы #коронавирус #депздрав

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...