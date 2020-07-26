Московский врач объяснил отличия между гриппом и коронавирусом

Главные отличия симптомов гриппа от коронавируса перечислил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Резкое повышение температуры до 40 градусов, а также слабость и ломота в теле свидетельствуют о заболевании гриппом. При коронавирусной инфекции у пациентов проявляется отсутствие обоняния и чувства вкуса. Ученые до сих пор до конца не изучили COVID-19, поэтому болезнь может проявлять себя по-разному, в том числе совершенно без симптомов. Об этом эксперт рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".