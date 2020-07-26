Главный военно-морской парад завершился в Петербурге

Главный парад Военно-морского флота завершился в Петербурге. Парад принимал президент РФ, Верховный главнокомандующий России Владимир Путин. Сначала президент прибыл в Кронштадт, после чего на вертолете отправился в Петербург.

Возглавил парад в акватории Невы первый российский линейный корабль XVI века "Полтава". Всего в параде приняли участие 46 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Воздушную часть парада представила 41 единица авиации. Открыл ее Ил-2, единственный в мире штурмовик, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.