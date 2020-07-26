Путин: служба на море требует стального духа и дисциплины

В своем поздравлении моряков ко Дню ВМФ президент Владимир Путин отметил необходимые качества для службы на море.

Президент и верховный главнокомандующий ВС Российской Федерации Владимир Путин поздравил моряков с 324-летием Военно-морского флота России. В своем выступлении на главном военно-морском параде он отметил необходимые качества для желающих нести морскую службу. Среди них — храбрость, стальной дух, дисциплина, умение жить в сплоченном флотском коллективе. Также он заметил, что со службой на море дано справиться не каждому, поэтому такой выбор является призванием и делается по зову сердца.