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13:31   26 Июля 2020
Россия

Восемь «пиворыбараков» из десяти. Стоит ли отдыхать в Сочи этим летом

Восемь «пиворыбараков» из десяти. Стоит ли отдыхать в Сочи этим летом

Совсем необязательно изобретать машину времени, чтобы попасть в прошлое лето, когда беспечное человечество еще ничего не знало о коронавирусе. Для этого достаточно купить билет в Сочи.

На российском курорте зеленеет тархун, пенится квас, томится кукуруза. Разносчики закусок завлекают туристов неизменным заклинанием «пиворыбараки». В экскурсионных палатках утверждают, что цены с прошлого года не изменились.

Но внимательный турист заметит разницу. Пляжи стали многолюдней. О том, что в тесноте можно обойтись без обид, говорит не только старая добрая поговорка, но и кричалки местных торговцев.

«Наш бананчик не простой — все катаются толпой», — декламируют гуру черноморского маркетинга.

Толпа — меткое описание сезона внутрироссийских отпусков 2020. Причем, собирается она еще в аэропорту, в городе вылета, не взирая на просьбы соблюдать социальную дистанцию.

Восемь «пиворыбараков» из десяти. Стоит ли отдыхать в Сочи этим летом

В этом году поток туристов заполнил не только пряжи, но и многочисленные кафе, рестораны и прочие заведения. Да так, что соседние отдыхающие жалуются:

«Мы хотели поужинать, а официант послал нас в "Макдональдс", мотивируя тем, что мы прождем еду час. Такого с нами еще не бывало».

Туристический бизнес цветет. Яхты забронированы на неделю вперед, купальники раскуплены.

Торговые центры вынуждены мириться с новой реальностью. К ним посетители подходят уже с масками в руках, иначе внутрь не пускают. Правда, вместо масок особо сообразительные прикладывают салфетки ко рту. Миновав контроль, покупатели освобождают лица. Комфорт превыше безопасности.

Консультант в местном магазине с массажным оборудованием пожаловалась, что желающих «потестить» продукцию стало больше, а продаж, в сравнении с прошлым годом, меньше. Кризис.

Социальное неравенство Сочи обнажает показательно. Одни берут бунгало за три тысячи в день, другие лежаки и зонт за тысячу, третьи умудряются находить их за 150 рублей, а четвертые и вовсе довольствуются малым: расстилают вафельное полотенце и объясняют детям, почему не могут купить надувной матрас. Но все забывают о достатке, когда волна подбрасывает вверх и заставляет визжать от восторга.

Восемь «пиворыбараков» из десяти. Стоит ли отдыхать в Сочи этим летом

Чуть менее радостные лица у стройных столичных дев с последними моделями смартфонов. В этом году они могут составить количественную конкуренцию рембрантовским «данаям», чьи пышные фигуры давно стали символами русского пляжа.

Обладательницы абонементов в спортивные залы, конечно, расстроены, что вместо песчаных мальдивских пляжей оказались на гальке среди соотечественников. Компенсацией им служит повышенное внимание со стороны соседей, видавших наращенные волосы и пухлые губы преимущественно в соцсетях.

Сочи хорошее место, чтобы похвастаться перед подписчиками красивыми фото. Вот белоснежная яхта, вот классические для российского юга обезьянка и попугай, а вот и темнокожие парни в ярких костюмах — но! С ними нынче поосторожнее. Кажется, американское радикальное движение за права чернокожих Black Lives Matter (жизнь чернокожих имеет значение – англ.) вдохнуло уверенность в сочинских африканцев. Попытка сфотографировать их может закончиться выяснением отношений.

«Вы меня для YouTube сняли? — неожиданно интересуется один из них. — Удалите».

«Разве вы не для снимков так ярко наряжаетесь?», — нахожу, что ответить.

«Нет, удалите», — мягко настаивает молодой человек.

Неожиданно он наклоняется к моему телефону и сам нажимает значок корзины на свежем кадре.

Благо есть на отечественных курортах вечное, незыблемое и неподвластное никаким заграничным движениям. Выходишь вечером на улицу — а там из каждого кафе своя песня, и непременно живое исполнение, и непременно «Ласковый май». Хотя нет, радует Сочи и хитами нынешнего лета.

«Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Вся из сусального золота, золота», — доносится сразу из нескольких мест.

Только авторы текста не рассчитали, что сусальным золотом обычно прикрыт самый дешевый и невзрачный металл. Впрочем, пандемия напомнила, что саму возможность добраться до моря уже стоит ценить. Поэтому авторская оценка отдыха в Сочи летом 2020 года — 8 из 10.

Восемь «пиворыбараков» из десяти. Стоит ли отдыхать в Сочи этим летом

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Автор: Алиса Денисова
#отдых #туризм #сочи #курорт

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