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11:33   26 Июля 2020
Армия

Путин: в состав ВМФ России войдут 40 новых судов

Путин: в состав ВМФ России войдут 40 новых судов

Президент России Владимир Путин сообщил о росте оснащения Военно-морского флота России, в состав которого будут приняты 40 новых кораблей.

Президент рассказал, что в состав ВМФ будут приняты в 2020 году 40 новых морских судов.

Ранее глава государства отмечал, что Военно-морской флот России справляется со своими задачами на высоком уровне и достойно служит Отечеству. Путин сообщил, что современный морской флот РФ располагает новейшими образцами спецтехники и кораблями.

Владимир Путин сделал объявление на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, рассказав о технических обновлениях ВМФ России.Президент также заметил, что весь личный состав справляется с самыми сложными задачи на высоком уровне.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #вмф #президент #корабли

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