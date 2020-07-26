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11:04   26 Июля 2020
Армия

Воссозданный линкор XVI века "Полтава" принимает участие в главном военно-морском параде

Воссозданный линкор XVI века "Полтава" принимает участие в главном военно-морском параде

Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ России начался в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Среди современных кораблей там также принимает участие воссозданный линкор "Полтава".

В главном военно-морском параде задействованы 46 различных современных кораблей ВМФ Российской Федерации — новейший фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также исторически воссозданный линейный корабль XVI века "Полтава".

В воздушной части проходят истребители Су-27, Су-33, МиГ-29, амфибийные Бе-200 (в том числе первый самолет данной модели "Александр Мамкин"), топливозаправщики и вертолеты Ми-8, Ка-27М и другие. Также задействованы 4 тысячи военнослужащих.

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Автор: Ирина Большунова
#санкт-петербург #кронштадт #главный военно-морской парад #День ВМФ России

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