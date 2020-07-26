Дегтярев возмутился поставками сахалинского газа в Хабаровск за доллары

Американский газ законтрактован для Хабаровского края в долларах до 2025 года, и эта информация повергла врио губернатора Михаила Дегтярева в крайнее удивление.

Сложно было представить, что такое до сих пор возможно в России, отметил Дегтярев, общаясь с местными жителями. Регион начал получать газ с проекта "Сахалин-1" в 2005 году, добывает его американская компания Exxon Neftegas Ltd, владеющая долей 30%.

После обсуждения проблемы с министром энергетики РФ Александром Новаком временный глава Хабаровского края анонсировал, что с 2025 года у "Газпрома" будет закупаться российское топливо в рублях по нормальным ценам, а до этого времени будут переложены устаревшие газопроводы.