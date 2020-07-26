«Жадные, как таксисты 70-х». Эксперт раскритиковал провайдеров из-за роста цен

Ожидаемый рост цен на домашний интернет и цифровое телевидение связан с желанием провайдеров извлечь максимальную прибыль на фоне пандемии. Такое мнение в беседе с «Политикой сегодня» выразил координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев.

Эксперт сравнил ценовую политику западных и российских поставщиков услуг доступа в интернет не в пользу последних:

«Западные продавцы снижают цены, из-за этого увеличивается оборот, вал, и прибыль. У российских продавцов логика таксистов 70-х: лучше найти одного клиента и быть в шоколаде, чем совершить несколько маленьких работ за небольшие деньги. Это вопрос отчасти социальной ответственности», — считает аналитик.

Парфентьев допустил, что непонятный обществу и Федеральной антимонопольной службе рост тарифов может обернуться против провайдеров. Регулятор уже начал проверку, пообещав принять меры, если будут выявлены нарушения. Государству придется вмешаться в ценообразование компаний, так как в период пандемии IT-отрасль пострадала меньше всех, допустил эксперт.

«Не думаю, что это произойдет сейчас, но государство может выразить недовольство и изменить правила игры. <...> Аргументы провайдеров мне кажутся странными. Мне понятно, что когда дома стали строить больше, рабочие стали таскать больше кирпичей. А здесь в чем выросли затраты? Был нанят дополнительный персонал, или протянуты километры связи?», — рассуждает эксперт.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на аналитиков сообщили, что российские провайдеры повысят цены на домашний интернет и телевидение до конца текущего года. Решение было принято на фоне пандемии. Так, представитель «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») объяснил, что россияне «стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент».