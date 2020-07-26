Владимир Путин встретился с Сергеем Шойгу и Николаем Евменовым в Кронштадте

Президент России Владимир Путин встретился в Кронштадте с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым.

Во время принятия главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, президент и Верховный главнокомандующий Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кронштадте с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим Военно-морским флотом Николаем Евменовым. Встреча состоялась на корабле.

Сегодня отмечается 324-летие Военно-морского флота России. Во многих городах проходят морские парады в честь этого праздника.