Оперштаб: в РФ за сутки выявлено 5765 новых случаев COVID-19

На территории России выявлено 5765 случаев с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Больше всего новых инцидентов с заболеванием зарегистрировано в Москве. На столицу пришлись 683 случая, говорится в сообщении оперштаба.

Второе место по числу новых пациентов с COVID-19 пришлось на Свердловскую область (241). В Ханты-Мансийском АО — 192 случая.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется каждые 24 часа.