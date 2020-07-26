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 Крупные российские банки увеличили первоначальный взнос по ипотеке

Крупные российские банки увеличили первоначальный взнос по ипотеке
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10:38   26 Июля 2020
Экономика

Крупные российские банки увеличили первоначальный взнос по ипотеке

Крупные российские банки увеличили первоначальный взнос по ипотеке

На фоне снижения ставок по ипотеке несколько крупных банков России увеличили размер первоначального взноса. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства Маrcs.

Из десяти крупнейших кредитных организаций, по величине ипотечного портфеля, четыре увеличили размер минимального взноса заемщика. В списке Райффайзенбанк, "Открытие" и Альфа-банк, где минимальный взнос увеличен до 20%.

Промсвязьбанк не только увеличил взнос до 15% на новостройки и вторичный рынок, а и отказался участвовать в ипотечной программе на московские новостройки с нулевым первоначальным взносом, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что решение о возможном продлении программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью.

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Автор: Руслан Неглинный
#банк #ипотека #ставка #взнос #процент

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