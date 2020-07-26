Крупные российские банки увеличили первоначальный взнос по ипотеке

На фоне снижения ставок по ипотеке несколько крупных банков России увеличили размер первоначального взноса. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства Маrcs.

Из десяти крупнейших кредитных организаций, по величине ипотечного портфеля, четыре увеличили размер минимального взноса заемщика. В списке Райффайзенбанк, "Открытие" и Альфа-банк, где минимальный взнос увеличен до 20%.

Промсвязьбанк не только увеличил взнос до 15% на новостройки и вторичный рынок, а и отказался участвовать в ипотечной программе на московские новостройки с нулевым первоначальным взносом, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что решение о возможном продлении программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью.