Доктор Мясников объяснил недостатки дистанционного обучения

Телеведущий и российский врач Александр Мясников выступил с критикой дистанционного школьного обучения, заявив, что оно в любом случае не сможет заменить очную форму.

Мясников отметил, что уровень отечественного образования значительно снизился, поэтому продление дистанционного обучения он считает нерациональной мерой. Также эксперт объяснил, что во время очного обучения школьник получает помимо образования социальные навыки. Об этом доктор Мясников написал в своем Telegram-канале.

"И подерутся во дворе и девочку за косичку дёрнет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет", — подчеркнул Мясников в своей публикации.

Специалист также подчеркнул, что родители школьников обычно люди работающие, у которых не всегда есть возможность оставаться дома с детьми. Рассказывая о плюсах очного образования, Мясников отметил, что дети значительно реже болеют коронавирусом и чаще становятся бессимптомными носителями, риск заражения от которых гораздо ниже.