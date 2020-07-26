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9:57   26 Июля 2020
Происшествия

Число задержанных участников беспорядков Сиэтле достигло 45

Число задержанных участников беспорядков Сиэтле достигло 45

Число задержанных полицией в ходе беспорядков в Сиэтле (штат Вашингтон, США) возросло до 45 человек. В городе проходят массовые протесты против расизма и произвола полиции, которые сопровождаются стычками с правоохранителями.

Задержаны 45 участников протестных акций в Сиэтле, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных стражей порядка. Нарушители попытались взорвать полицейский участок, в результате чего обрушилась одна из стен.

Протестующие также устроили поджог на строительном объекте. Сообщается, что была совершена попытка сжечь возводимое здание для содержания несовершеннолетних преступников.

Массовые акции протеста против расизма в США начались в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного полицейским во время задержания. Ранее демонстранты заняли несколько кварталов в центре Сиэтла, объявив его "автономной зоной Капитолийского холма" и не пуская на территорию полицию.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #полиция #беспорядки #расизм #сиэтл

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