Путин прибыл в Кронштадт по случаю празднования Дня ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на празднование Дня Военно-морского флота. Верховный главнокомандующий на катере обошел парадный строй кораблей на Кронштадтском рейде.

Во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 26 июля будет задействовано 46 единиц морской техники, в числе которых противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Касатонов", а также ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие.

Начало празднования Дня ВМФ запланировано на 11:00 по московскому времени. Парадную линию у Дворцового моста возглавит воссозданный корабль XVI века "Полтава".