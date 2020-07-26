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9:41   26 Июля 2020
Армия

Путин прибыл в Кронштадт по случаю празднования Дня ВМФ

Путин прибыл в Кронштадт по случаю празднования Дня ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на празднование Дня Военно-морского флота. Верховный главнокомандующий на катере обошел парадный строй кораблей на Кронштадтском рейде.

Во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 26 июля будет задействовано 46 единиц морской техники, в числе которых противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Касатонов", а также ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие.

Начало празднования Дня ВМФ запланировано на 11:00 по московскому времени. Парадную линию у Дворцового моста возглавит воссозданный корабль XVI века "Полтава".

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #парад #день вмф

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