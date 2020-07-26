Майк Помпео назван худшим Госсекретарем США, об этом говорится в материале американского телеканала CNN.

В своем материале эксперт по международным делам Аарон Дэвид Миллер пишет, что Помпео является также самым политически предвзятым человеком на этой должности. Указывается, что нынешний Госсекретарь США не только политизирует ведомство ради личных целей, но и защищает американского президента от "верховенства закона".

Также Помпео назван лицемерным, так как он "эксплуатирует права человека", улыбаясь лидерам Саудовской Аравии после жестокой расправой над журналистом Джамалем Хашукджи.