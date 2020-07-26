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8:55   26 Июля 2020
Политика

Бывший боевик АТО выдвинул свою версию "быстрого возвращения" Донбасса на Украину

Бывший боевик АТО выдвинул свою версию "быстрого возвращения" Донбасса на Украину

Действующему правительству Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским необходимо исключить метод политического урегулирования ситуации в Донбассе и обратиться к иному методу, о котором рассказал экс-боевик АТО Максим Жорин.

Бывший командир неонацистского подразделения "Азов" отметил, что Киев сможет "вернуть" Донбасс в состав Украины при условии усиления экономической и гуманитарной блокады. По его словам, правительству государства следует начать диктовать свои условия, а не "делать 10 уступок", передает ФАН.

"Результатом последних договоренностей является то, что наши военные должны стоять на линии фронта с закрытыми глазами и связанными руками. Как мы дальше будем себя защищать?" — недоумевает Жорин.

Он порекомендовал прекратить поставку на территорию Донбасса жизненно необходимых ресурсов. Таких как электроэнергия, деньги, вода и другое.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #экс-боевик АТО

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