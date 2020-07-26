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8:29   26 Июля 2020
Общество

Празднование Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в необычном формате

Празднование Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в необычном формате

Военно-морской пард в честь Дня ВМФ, а также праздничные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге 26 июля. Программа продлится весь день, с 11 утра до 22:45.

Праздник начнется с выстрела пушки с Петропавловской крепости. По акватории Невы и кронштадтскому рейду с 11:00 до 14:00 пройдут военные суда. Вдажды зажгут факелы Ростральных колонн, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Концерт на Дворцовой площади начнется в 14:00, в 19:00 на сцене появится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он обратится к жителям города с поздравительной речью. С 22:30 до 22:45 в небе над центральной частью Северной столицы появится фейверк. Телеканал "Санкт-Петербург" весь день будет вести прямую трансляцию мероприятий.

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Автор: Руслан Неглинный
#вмф #праздник #беглов

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