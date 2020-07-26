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8:29   26 Июля 2020
Политика

Жириновский предложил свое видение урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

Жириновский предложил свое видение урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что перемирие между Азербайджаном и Арменией может быть достигнуто, в случае их возвращения в состав России. Об этом он сообщил во время эфира радио "Комсомольская правда".

Депутат считает, что вражда между государствами будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется их нынешнее деление, передает "ПолитНавигатор"

"Поэтому надо возвращаться к административному делению и снова вступать в состав России", — заявил Жириновский.

Он также отметил, что силовым путем конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулировать не получится. Единственным вариантом для решения конфронтации депутат видит Возвращение государств под российские знамена.

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Автор: Яна Либерман
#россия #жириновский #азербайджан #армения

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