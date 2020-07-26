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8:17   26 Июля 2020
Политика

Жириновский озвучил ошибку экс-губернатора Фургала

Жириновский озвучил ошибку экс-губернатора Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибку, которую, как он считает, совершил бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Жириновский заявил, что если Фургал догадывался о деле против него, то должен был сообщить об этом руководству партии.

Фургал мог бы оставить свой пост без скандала, например, по состоянию здоровья, если бы вовремя предупредил ЛДПР о подготовке дела в его отношении, заявил Жириновский. Лидер ЛДПР отметил, что если бы суд признал Фургала невиновным, то он мог бы сохранить за собой пост губернатора Хабаровского края.

Жириновский ранее заявил в ходе выступления в Государственной думе, что Фургал за несколько дней до ареста планировал прилететь в Москву, чтобы подать в отставку, передает Федеральное агентство новостей.

Бывший губернатор подозревается в организации покушений и убийств нескольких предпринимателей в Хабаровском крае в 2004–2005 годах. Вместе с ним были задержаны еще четыре человека, которые входят в состав ОПГ.

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Автор: Борис Нестеров
#жириновский #лдпр #фургал

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