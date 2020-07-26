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7:46   26 Июля 2020
Армия

Британия заявила о наращивании космических вооружений России и Китая

Британия заявила о наращивании космических вооружений России и Китая

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия и Китай якобы "активно наращивают" свои наступательные вооружения в космическом пространстве. Об этом британский министр написал в своей колонке для издания The Daily Telegraph.

Испытания российского спутника-инспектора напомнили Лондону о той "угрозе", которую Россия якобы представляет для национальной безопасности королевства, отметил Уоллес. Министр обороны Британии в своей колонке пишет, что космос и его доступность имеют чрезвычайно высокую важность для страны.

Однако Россия не одинока, поскольку Китай тоже активно разрабатывает свои космические вооружения, утверждает Уоллес. Руководитель военного ведомства считает, что РФ и КНР наращивают свой потенциал во всем его многообразии.

Недавно Соединенные Штаты обвинили России в том, что космический спутник страны имеет оружейный потенциал. Министерство иностранных дел РФ заметило, что испытания спутника не создавали угрозы для других объектов в космосе и не нарушали принципов международного права.

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Автор: Василий Пименов
#россия #британия #китай #вооружения

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