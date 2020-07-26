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Зеленский исключил возможность разработки вакцины от SARS-CoV-2 на Украине

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7:11   26 Июля 2020
Общество

Зеленский исключил возможность разработки вакцины от SARS-CoV-2 на Украине

Зеленский исключил возможность разработки вакцины от SARS-CoV-2 на Украине

Возможность разработки на Украине вакцины против коронавирусной инфекции исключил президент страны Владимир Зеленский, заявив, что государство должно стать одним из первых в контексте приобретения медикамента у иностранных коллег.

Свою позицию украинский лидер озвучил в ходе совещания с представителями правительства, передает пресс-служба Офиса президента. По словам Зеленского, даже если вакцина от COVID-19 появится на международном рынке только в следующем году, Киев должен быть готов первым купить ее, передает "Украина.ру".

"Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", — сообщили в пресс-службе.

Глава государства не стал уточнять о нынешней готовности Украины выделить средства на приобретение лекарства. Данное заявление Зеленского отвергает вероятность появления вакцины против SARS-CoV-2 на Украине, по крайне мере в этом году.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #пандемия #зеленский #Вакцина от коронавируса

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