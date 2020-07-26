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7:08   26 Июля 2020
Политика

Дегтярев: суд над Фургалом должен пройти в открытом режиме

Дегтярев: суд над Фургалом должен пройти в открытом режиме

Суд над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом должен быть открытым, потому что люди должны знать о неопровержимых доказательствах вины, если таковые есть. Такое заявление сделал врио главы региона Михаил Дегтярев.

Врио губернатора Хабаровского края на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что как должностное лицо не имеет права оценивать и комментировать решения суда по делу Фургала. Однако как человек, он поддерживает идею проведения судебного процесса в открытом формате, передает ТАСС.

"То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать", — сказал Дегтярев.

20 июля президент России Владимр Путин подписал указ об отставке Сергея Фугала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. На его должность временно исполняющим обязанности главы региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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Автор: Ирина Большунова
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