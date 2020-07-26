Немецкие СМИ сообщили о давлении США на подрядчиков "Северного потока — 2"

Представители США усилили давление на европейских подрядчиков проекта строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом со ссылкой на источники сообщила немецкая газета Die Welt.

Вашингтон начал регулярно в двустороннем формате проводить по видеосвязи конференции с участием представителей компаний-подрядчиков "Северного потока — 2" в Европе, в частности, в Германии. Собеседники издания на условиях анонимности рассказали, что переговоры с попытками убедить в отказе от участия в проекте с ними проводят дипломаты из Госдепа, а также чиновники Минэнерго и Минфина США.

Соединенные Штаты угрожают европейским подрядчикам серьезными последствиями в случае, если они не откажутся от участия в реализации проекта. Американские власти дали понять им, что настроены решительно, и намерены помешать завершению строительства газовой трубы.