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6:49   26 Июля 2020
Политика

Немецкие СМИ сообщили о давлении США на подрядчиков "Северного потока — 2"

Немецкие СМИ сообщили о давлении США на подрядчиков "Северного потока — 2"

Представители США усилили давление на европейских подрядчиков проекта строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом со ссылкой на источники сообщила немецкая газета Die Welt.

Вашингтон начал регулярно в двустороннем формате проводить по видеосвязи конференции с участием представителей компаний-подрядчиков "Северного потока — 2" в Европе, в частности, в Германии. Собеседники издания на условиях анонимности рассказали, что переговоры с попытками убедить в отказе от участия в проекте с ними проводят дипломаты из Госдепа, а также чиновники Минэнерго и Минфина США.

Соединенные Штаты угрожают европейским подрядчикам серьезными последствиями в случае, если они не откажутся от участия в реализации проекта. Американские власти дали понять им, что настроены решительно, и намерены помешать завершению строительства газовой трубы.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #европа #газопровод #diewelt

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