Домашний интернет может подорожать на 15%

Стоимость домашнего интернета может вырасти на 10-15% до конца 2020 года. Провайдеры рассматривают возможность повышения цен на тарифы в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщается в исследовании агентства iKS-Consulting.

Представители операторов связи отметили, что в период режима самоизоляции наблюдается высокий рост трафика, а также заметно изменился профиль потребления услуг. Однако изменения стоимости тарифов могут коснуться только архивных планов. Таким образом операторы надеются сподвигнуть своих клиентов перейти на новые тарифы, передают "Известия".

Вопрос об изменении цен на тарифы в настоящий момент находится на рассмотрении Федеральной антимонопольной службы.