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6:02   26 Июля 2020
Экономика

"Русский стандарт": женщины тратят онлайн на 30% меньше, чем мужчины

"Русский стандарт": женщины тратят онлайн на 30% меньше, чем мужчины

Российские женщины в среднем тратят на покупки онлайн на треть меньше, чем мужчины. Об этом говорится в исследовании, проведенном банком "Русский стандарт".

Аналитики кредитной организации изучили все операции по банковским картам за первое полугодие и сопоставили результаты по величине среднего чека онлайн и офлайн. Полученные данные также были упорядочены по полу, возрасту и месту проживания.

Статистика в зависимости от гендера распределилась интересным образом. Средний чек женщин онлайн оказался на 30% меньше "мужского".

Доля мужчин от всех операций в сегменте "транспорт и путешествия" составляет 53%, "супермаркеты" — 52%, в сегменте "хобби" — 60%, "детские товары" — 62%, передает РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#онлайн #мужчины #женщины #исследование #траты

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