"Русский стандарт": женщины тратят онлайн на 30% меньше, чем мужчины

Российские женщины в среднем тратят на покупки онлайн на треть меньше, чем мужчины. Об этом говорится в исследовании, проведенном банком "Русский стандарт".

Аналитики кредитной организации изучили все операции по банковским картам за первое полугодие и сопоставили результаты по величине среднего чека онлайн и офлайн. Полученные данные также были упорядочены по полу, возрасту и месту проживания.

Статистика в зависимости от гендера распределилась интересным образом. Средний чек женщин онлайн оказался на 30% меньше "мужского".

Доля мужчин от всех операций в сегменте "транспорт и путешествия" составляет 53%, "супермаркеты" — 52%, в сегменте "хобби" — 60%, "детские товары" — 62%, передает РИА Новости.