Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за урагана "Дуглас"

Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за урагана "Дуглас"

 Экстрасенс Полынь назвала Зеленского "фартовым" и опровергла сообщения о его "опасности"

Экстрасенс Полынь назвала Зеленского "фартовым" и опровергла сообщения о его "опасности"
Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

 Трамп пожаловался на неприятности из-за ретвитов

Трамп пожаловался на неприятности из-за ретвитов
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за урагана "Дуглас"

Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за урагана "Дуглас"

 Экстрасенс Полынь назвала Зеленского "фартовым" и опровергла сообщения о его "опасности"

Экстрасенс Полынь назвала Зеленского "фартовым" и опровергла сообщения о его "опасности"
Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

 Трамп пожаловался на неприятности из-за ретвитов

Трамп пожаловался на неприятности из-за ретвитов
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
5:41   26 Июля 2020
Политика

Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

Украина в попытках сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для РФ" сама стала проблемой для всего мира. Таким образом официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Павел Климкин недавно предложил сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По мнению украинского экс-министра иностранных дел, это может "помочь" Киеву "вернуть" полуостров.

"Они уже создали мировую проблему из Украины", — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам народного референдума, который прошел в 2014 году. Тогда подавляющее большинство крымчан проголосовала за воссоединение с Россией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#захарова #крым #климкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...