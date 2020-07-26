Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

Украина в попытках сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для РФ" сама стала проблемой для всего мира. Таким образом официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Павел Климкин недавно предложил сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". По мнению украинского экс-министра иностранных дел, это может "помочь" Киеву "вернуть" полуостров.

"Они уже создали мировую проблему из Украины", — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам народного референдума, который прошел в 2014 году. Тогда подавляющее большинство крымчан проголосовала за воссоединение с Россией.