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5:11   26 Июля 2020
Политика

Трамп пожаловался на неприятности из-за ретвитов

Трамп пожаловался на неприятности из-за ретвитов

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что иногда ему приходится сожалеть о некоторых своих записях в Twitter, но еще больше проблем возникает из-за ретвитов. Об этом сообщает Barstool Sports.

Хозяин Белого дома признался, что ему приходится сожалеть не только о своих собственных твитах, но даже из-за репостов. Трамп рассказал, что иногда ретвиты приносят ему еще больше неприятностей.

Президент США, на чей аккаунт подписаны десятки миллионов пользователей, отметил, что начинает сожалеть о своих записях, когда ему начинают звонить с просьбами подтвердить то или иное высказывание. Трамп еще помнит о тех временах, когда прежде, чем отправить письмо, написанное на простой бумаге, можно было отложить его, чтобы на следующий день перечитать и тогда уже решить, стоит ли его все-таки отправлять, или нет.

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Автор: Юлия Яковлева
#трамп #twitter #РЕТВИТЫ

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