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Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

Захарова отреагировала на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

 Трамп пожаловался на неприятности из-за ретвитов

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4:48   26 Июля 2020
Политика

Член Совфеда Ковитиди призвала Климкина покаяться после слов о Крыме

Член Совфеда Ковитиди призвала Климкина покаяться после слов о Крыме

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди призвала Павла Климкина покаяться за деятельность в бытность главой МИД Украины после его высказываний относительно непререкаемой принадлежности Крыма к РФ. Законодатель заявила об этом RT.

Бывший министр иностранных дел Украины ранее предложил сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему" для Российской Федерации. Ковитиди считает, что после этих слов Климкин должен покаяться за свою работу во главе дипведомства Незалежной.

Российский сенатор напомнила Климкину, что во главе украинского МИД ему нужно было заниматься урегулированием отношений и развитием внешнеполитических связей, а не дестабилизацией обстановки, в результате чего провалился весь курс Петра Порошенко. Климкину нужно публично покаяться за свои действия, а не делать такие заявления, считает парламентарий. Член Совфеда сообщила об этом в комментарии RT.

Крым вошел в состав РФ по итогам волеизъявления на референдуме, прошедшем в 2014 году, на котором за воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан. Москва неоднократно повторяла, что после этого вопрос Крыма окончательно закрыт.

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Автор: Юлия Яковлева
#крым #ковитиди #климкин

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