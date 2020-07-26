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4:26   26 Июля 2020
Общество

Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за урагана "Дуглас"

Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за урагана "Дуглас"

Режим чрезвычайной ситуации был введен на островном штате Гавайи, который расположен в Тихом океане. Соответствующее решение было принято президентом США Дональдом Трампом в связи с приближением урагана "Дуглас".

Введение режима ЧС позволяет властям оказать федеральную помощь для устранения последствий стихийных бедствий через агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA. Таким образом, финансирование через агентство может составить до 75% от потребностей штата, передает телеканал "360".

Ураган в настоящее время уже прошел над территорией Гавайи. Теперь он движется в восточном направлении от островного государства.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #гавайи #ураган

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