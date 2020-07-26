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4:02   26 Июля 2020
Экономика

Средства на борьбу с коронавирусом заканчиваются на Украине

Средства на борьбу с коронавирусом заканчиваются на Украине

Фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией на Украине почти исчерпан. Средства практически закончились, заявили в министерстве финансов.

Украинские власти уже успели потратить на закупку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, а также на средства защиты и повышение зарплат медиков 16 миллиардов гривен. В Фонд по безработице из-за эпидемиологических последствий было направлено 7 миллиардов, сообщают местные СМИ.

Средства также пошли на погашение в Фонд социального страхования, часть денег уже потрачена на обеспечение медиков дополнительными надбавками. Минфин Украины также отчитался о 35 миллиардах гривен, которые были выделы на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #фонд #коронавирус

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