Лидер КНДР объявил режим ЧС в Кэсоне из-за подозрения на вспышку COVID-19

Власти Северной Кореи объявили режим чрезвычайной ситуации на территории города Кэсон в связи со случаем подозрения на вспышку коронавирусной инфекции. Потенциальный переносчик COVID-19 был помещен на жесткий карантин.

Соответствующую новость передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, изолированный пациент накануне незаконно вернулся в страну, переправившись 19 июля через военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи. Сейчас ведутся поиски лиц, с которыми он контактировал ранее.

Решение о введение режима ЧС было принято на срочном заседании, участие в котором принял лидер КНДР Ким Чен Ын. В соответствии с его распоряжением районы города были изолированы друг от друга. До этого в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, напоминает РИА Новости.