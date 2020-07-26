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 США призывают Польшу закупить у них танки "Абрамс" для борьбы "российской военной угрозой"

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3:09   26 Июля 2020
Политика

США призывают Польшу закупить у них танки "Абрамс" для борьбы "российской военной угрозой"

США призывают Польшу закупить у них танки "Абрамс" для борьбы "российской военной угрозой"

Польша должна закупить у Соединенных Штатов танки M-1 "Абрамс" для "сдерживания" России. Такое заявление сделал вице-президент Института Лексингтона, аналитик по вопросам национальной безопасности Дэн Гур.

Гур заявил, что у Польши в настоящее время есть проблемы относительно их основных боевых танков. Закупка у США танков M-1 "Абрамс" позволит заменить советскую технику и поможет им в реализации 15-летнего плана по перевооружению, передает "Красная весна".

"К разработке нового основного боевого танка Германия и Франция Польшу не допускают. В результате Варшаве приходится модернизировать устаревшие танки советской эпохи", – заявил аналитик.

Вице-президент Института Лексингтона также считает, что закупка американских танков – это единственный вариант для Польши "сдерживать" Россию.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #абрамс #Польща

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