Пушков резко ответил на критику Ващиковского о роли России на международной арене

Высказывание бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о внешнеполитической роли Российской Федерации прокомментировал в Twitter председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Бывший глава польского МИД заявил, что Россия не обладает временем на внешнеполитические игры из-за собственных забот внутри государства. Алексей Пушков опровергнул слова экс-министра в Twitter. Он заявил, что РФ "неизмеримо активнее во внешней политике", чем Польша.

Российский сенатор рассказал, что вся активность Варшавы сводится к "заискиванию" перед Соединенными Штатами Америки, а также к нападкам на Москву. По его словам, Польше "не снилась" та роль, которую Россия играет на международной арене.