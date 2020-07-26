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2:28   26 Июля 2020
Политика

Пушков резко ответил на критику Ващиковского о роли России на международной арене

Пушков резко ответил на критику Ващиковского о роли России на международной арене

Высказывание бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о внешнеполитической роли Российской Федерации прокомментировал в Twitter председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Бывший глава польского МИД заявил, что Россия не обладает временем на внешнеполитические игры из-за собственных забот внутри государства. Алексей Пушков опровергнул слова экс-министра в Twitter. Он заявил, что РФ "неизмеримо активнее во внешней политике", чем Польша.

Российский сенатор рассказал, что вся активность Варшавы сводится к "заискиванию" перед Соединенными Штатами Америки, а также к нападкам на Москву. По его словам, Польше "не снилась" та роль, которую Россия играет на международной арене.

Вынужден опровергнуть польского экс-министра: Россия неизмеримо активнее во внешней политике, чем Польша, чья активность сводится к заискиванию перед США и к политике нападок на Россию. Польше и не снилась та роль, к-ую Россия играет на мировой арене. Вес двух стран несоотносим. https://t.co/aBa6CTzaeN

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 25, 2020

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Автор: Борис Нестеров
#россия #польша #пушков #ващиковский

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