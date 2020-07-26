NI прочит самую молодую конгрессвумен в президенты США на выборах 2024 года

Американское издание National Interest назвало пять наиболее вероятных кандидатов на пост президента США от Демократической партии в 2024 году. Список возглавила женщина.

Бывший вице-президент Джо Байден, который заручился поддержкой достаточного количества делегатов Демпартии для выдвижения своей кандидатуры в противовес действующему президенту США Дональду Трампу, даже если и выиграет президентские выборы 2020 года, то не сможет пойти на второй срок. Авторы отмечают, что сделать это 77-летнему Байдену не позволит возраст.

NI считает, что Александрия Окасио-Кортес является наиболее перспективным кандидатом на выборах-2024. Самая молодая конгрессвумен продвигает инициативы, популярные среди рабочего класса, в частности, в сфере здравоохранения.

Конкуренцию Окасио-Кортес, по мнению авторов, могут составить губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, а также экс-мэр города Саут-Бенд в Индиане Питт Буттиджич, который уже пытался баллотироваться в этом году. Кроме того, NI отмечает перспективы сенатора Камалы Харрис из Калифорнии и Майкла Беннета из Колорадо.