Мурашко порекомендовал россиянам привиться от пневмококка и гриппа

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко порекомендовал россиянам привиться от пневмококковой инфекции и гриппа до конца лета. Об этом глава Минздрава сообщил в программе "Вести в субботу" в эфире телеканала "Россия 1".

Вакцинация от гриппа такой же обязательный элемент для спокойного прохождения осеннего периода, напомнил Мурашко. Глава Министерства здравоохранения России также рекомендовал сделать прививку от пневмококка, которая действует до пяти лет.

Мурашко также отметил спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве. Министр заявил, что у жителей столицы формируется групповой иммунитет, заболеваемость идет на убыль.