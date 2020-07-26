Решающая часть избирателей в США еще не решила, за кого будет голосовать на выборах

Часть граждан Соединенных Штатов Америки еще не определилась, какого кандидата на пост президента страны поддержит. Голоса именно этих 13% жителей сыграют решающую роль на предстоящих выборах.

Телеканал NBC и газета The Wall Street Journal провели опрос среди американцев, чтобы определить их отношение к кандидатам, выдвинувшимся на пост президента США. Оказалось, что 13% опрошенных еще не решили, за кого отдадут свой голос. Также отмечается, что все они придерживаются умеренных политических взглядов. Граждане поддерживают экономический курс действующей власти, но критикуют ее решения в остальных сферах жизни, передает ТАСС.

Опрошенные, вошедшие в эти 13%, не исключают, что могут проголосовать как за президента США Дональда Трампа, так и за демократа Джо Байдена. Ответы определившихся показали, что первого кандидата поддерживает 40% избирателей, а второго — 51%.