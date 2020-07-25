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Экстрасенс Полынь назвала Зеленского "фартовым" и опровергла сообщения о его "опасности"

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23:45   25 Июля 2020
Общество

Экстрасенс Полынь назвала Зеленского "фартовым" и опровергла сообщения о его "опасности"

Экстрасенс Полынь назвала Зеленского "фартовым" и опровергла сообщения о его "опасности"

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет отношения к трагедиям в мире. Причина несчастий кроется в том, что сейчас происходит со всей планетой, заявила потомственная ведьма и экстрасенс Алена Полынь.

Жители Украины пытаются запретить Зеленскому совершать рабочие визиты в другие страны из-за несчастий, которые случаются после его посещений. Президента Украины обвинили в смерти султана в Омане, объявлении импичмента лидеру США Дональду Трампу и даже в пожаре в Соборе Парижской Богоматери, передает "ПолитРоссия".

Полынь назвала такие заявления глупостями. Она обратила внимание на резкий скачок в карьере Зеленского, что, по мнению экстрасенса, прописано у него в судьбе, поэтому его "уже по факту не может преследовать злой рок".

"У нас сейчас период очень серьезный, он будет идти до 2023 года. В это время везде будет что-то происходить. Очень время сгустилось. Все очень сконцентрировано", — считает Полынь.

Зеленский "удачливый человек", "фартовый", уверена потомственная ведьма. С ней согласилась и ясновидящая Елена Батыр, которая отметила, что на украинском президенте нет никакой порчи.

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Автор: Ирина Большунова
#полынь #зеленский #ясновидящая

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