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23:06   25 Июля 2020
Происшествия

Подконтрольная ПНС группировка казнила женщин на митинге за спасение детей и мужей

Подконтрольная ПНС группировка казнила женщин на митинге за спасение детей и мужей

Подконтрольная Правительству национального согласия (ПНС) группировка RADA ответственна за гибель нескольких десятков женщин, которые приняли участие в митинге за освобождение из тюрем ПНС их детей и мужей.

Демонстрация была организована на площади Аль-Шухада в ливийской столице. Порядка 25 женщин вышли на улицу с целью добиться освобождения их родственников, незаконно удерживаемых в частных изоляторах. В ходе митинга на площади появились около пяти машины радикалов, они потребовали от протестующих разъяснений их действий, после чего женщин увезли в непонятном направлении, передает ФАН.

"Они призывали освободить своих детей и мужей, находящихся в частных тюрьмах, которые контролирует бандформирование RADA и другие группировки, входящие в силовой блок ПНС", — проинформировал пользователь Twitter.

Он также уточнил, что всех женщин боевики позднее казнили. Именно радикалы RADA больше года назад захватили российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Исследователи были помещены в частную тюрьму "Митига", которая известна нечеловеческими условиями.

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Автор: Юлия Яковлева
#митинг #казнь #пнс ливии #Шугалей и Суэйфан

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