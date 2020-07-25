Группировки ПНС Ливии устраивают кровавые бои, игнорируя усилия по достижению мира

Жители пригородов Триполи сообщили о вооруженных столкновениях между МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с членами банды "Абу Салим". Группировка утратила контроль над некоторыми районами, потеряв нескольких боевиков.

Сообщения об этом появились в социальной сети Twitter. Из них известно, что инцидент произошел в районе Машруа Аль-Хадба. Как пишет ФАН, джихадисты потеряли пятерых членов банды.

Таким образом силы ПНС Ливии выбили "Абу Салим" из Аль-Машруа и Салах-ад-Дина. Это районы, которые находятся в южном направлении от Триполи.